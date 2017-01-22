В Алексине 12-летнего школьника покусали бродячие собаки

Фото Алексея Шитикова.

Отец ребенка жаловался на собак алексинским властям за несколько дней до случившегося.

О происшествии редакции Myslo рассказал отец пострадавшего ребенка.

Утром 22 января 12-летний Всеволод шел с прогулки в алексинском микрорайоне Бор. Неподалеку от детского сада №7 и школы №3 на него напали бродячие собаки. Одна из них укусила Севу за ногу.

Мальчику еле-еле удалось сбежать от агрессивных собак и вернуться домой. Там родители немедленно вызвали скорую помощь.

По иронии судьбы отец мальчика - известный алексинский активист, блогер и редактор местного портала «Алексинъ градъ».

- Проблема бродячих собак для Алексина не нова, - говорит Алексей. - Я обращался к властям и в позапрошлом, и в прошлом, и уже в этом году. 12 января написал в своем твиттере, что в районе лыжной базы обитают дворняги.



Фото Алексея Шитикова.

Алексей рассказывает, что собаки обосновались в заброшенном здании и крайне агрессивны. Рядом - детсад, школа, лыжная база.

В администрации Алексею ответили, что конкурс на отлов животных закончился в декабре, и теперь собак будут отлавливать только после проведения конкурса на нового подрядчика.

- В больнице сыну сделали прививку от столбняка, еще будут прививать от бешенства, - рассказывает Алексей. - Кто за это ответит? Причем, среди стаи собак, которые там живут, есть и уже стерилизованные, с бирками, но они так же агрессивны.

А вот фото из центра города от 22 января:

Алексей также снял и опубликовал видео о проблеме бродячих собак.