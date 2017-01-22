За что будут лишать лицензии управляющие компании Тулы?

Глава Минстроя Михаил Мень анонсировал нововведение: управляющие компании, бездействующие в течение года, будут лишаться лицензий. Об этом сообщает РГ

- Принято решение, что если в течение года управляющая компания не вышла с инициативой ни на один дом, то у нее аннулируется лицензия, — сказал министр.

Минстрой также предложил лишать лицензий управляющие компании, не исполняющие стандарты управления домом или нарушающие качественные показатели работы УК.

Это время реагирования на обращение потребителя, минимальный перечень работ и срок их выполнения.