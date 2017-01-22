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За что будут лишать лицензии управляющие компании Тулы?
Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что убирать с рынка будут управляющие организации, которые в течение года бездействовали.
Глава Минстроя Михаил Мень анонсировал нововведение: управляющие компании, бездействующие в течение года, будут лишаться лицензий. Об этом сообщает РГ.
- Принято решение, что если в течение года управляющая компания не вышла с инициативой ни на один дом, то у нее аннулируется лицензия, — сказал министр.
Минстрой также предложил лишать лицензий управляющие компании, не исполняющие стандарты управления домом или нарушающие качественные показатели
работы УК.
В Тульской области, напомним, для оценки работы управляющих организаций создан и обновляется региональный рейтинг. Градация УК в рейтинге устроена по принципу светофора.
В зеленом секторе – эффективные компании, в желтом – средние, в красном – имеющие задолженности и другие серьезные проблемы.
В этом году в рейтинг вошли 145 управляющих компаний.
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