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За что будут лишать лицензии управляющие компании Тулы?
Фото из архива Myslo

За что будут лишать лицензии управляющие компании Тулы?

Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что убирать с рынка будут управляющие организации, которые в течение года бездействовали.

Глава Минстроя Михаил Мень анонсировал нововведение: управляющие компании, бездействующие в течение года, будут лишаться лицензий. Об этом сообщает РГ.
 
- Принято решение, что если в течение года управляющая компания не вышла с инициативой ни на один дом, то у нее аннулируется лицензия, — сказал министр.
 
Минстрой также предложил лишать лицензий управляющие компании, не исполняющие стандарты управления домом или нарушающие качественные показатели работы УК. 
 
Это время реагирования на обращение потребителя, минимальный перечень работ и срок их выполнения.
 
В Тульской области, напомним, для оценки работы управляющих организаций создан и обновляется региональный рейтинг. Градация УК в рейтинге устроена по принципу светофора.

В зеленом секторе – эффективные компании, в желтом – средние, в красном – имеющие задолженности и другие серьезные проблемы.

В этом году в рейтинг вошли 145 управляющих компаний. 

 

сегодня, в 12:00 −3
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Люди
Михаил Мень
Место
РоссияТульская область

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