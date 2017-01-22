Тульские единороссы на XVI съезде партии обсудили с правительством будущие законопроекты

На отчетно-выборном партийном мероприятии в Москве подводят итоги работы за пятилетний период и намечают план работы на будущее.

В работе партийного съезда принимают участие всего более трех тысяч человек. А из 728 делегатов съезда 450 – представители региональных отделений «Единой России», 278 – центральных органов партии.

Тульскую область на съезде в качестве делегатов по статусу представляют члены Генерального совета «Единой России»: секретарь регионального отделения партии Николай Воробьев и член Совета Федерации Дмитрий Савельев, а также член Центральной контрольной комиссии «Единой России», депутат Госдумы РФ Владимир Афонский.

В числе избранных делегатов – руководители партийных организаций области, продемонстрировавших лучшие результаты по итогам сентябрьской избирательной кампании. Это секретари первичных отделений: учитель начальных классов МОУ СОШ №10 села Люторичи Узловского района Мая Миллер и директор Будоговищенской основной школы Белевского района Вероника Радюкова, секретари местных отделений «Единой России» Виктор Соколов (Чернский район) и Геннадий Сорокин (Суворовский район).

Также в работе Съезда принимают участие депутаты Госдумы Виктор Дзюба и Николай Петрунин, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов, руководитель фракции «Единая Россия» регионального парламента Юлия Марьясова, руководитель регионального исполнительного комитета партии Елена Тимохина, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Михаил Грязев, глава администрации Тулы Евгений Авилов, доверенное лицо партии, главный врач ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П.П.Белоусова» Галина Алешина.

В формате широкого совещания с членами правительства прошел первый день XVI съезда «Единой России» 21 января. На семи дискуссионных площадках единороссы обсудили первые итоги реализации предвыборной программы и планы на ближайшее будущее, в том числе законодательные.

В работе площадок приняли участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Ирина Яровая - Мы можем уже сегодня обсуждать результаты, вполне конкретные и осязаемые, нашей общей работы, — заявила Ирина Яровая, председатель Центральной контрольной комиссии Партии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она модерировала дискуссионную площадку «Качество государства».

Одним из важных результатов в партии на сегодняшний день считают «повышение требований к самим себе» — речь о введении новых стандартов работы Госдумы, инициированных спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. При этом замсекретаря генсовета партии Андрей Исаев подчеркнул, что ЕР, несмотря на конституционное большинство в две трети голосов, настроена взаимодействовать в парламенте с оппозицией.

На этой площадке больше всего говорили о расширении перечня госуслуг, предоставляемых через МФЦ, а также об обеспечении взаимодействия граждан со службой судебных приставов. Оказывается, это ведомство само выступает за внедрение новых форм электронного взаимодействия в исполнительном производстве, и соответствующий законопроект уже находится в правительстве. И чтобы поддержать эту инициативу, нужно ее законодательное закрепление.

Яровая поддержку обещала, но предупредила, что единороссы хотят заодно закрепить в законе ответственность службы судебных приставов за несвоевременное и неполное уведомление граждан.

Помимо этого, вице-спикер анонсировала в рамках «защиты госказны» принятие законопроекта о повышении ответственности за хищение госимущества.

Площадку «Экономика роста и благосостояния» вел член Высшего совета «Единой России», первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и член Президиума Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На площадке обсуждали модернизацию налоговой системы, повышение эффективности использования бюджетных средств, поддержку предпринимательства. В рамках рассмотрения бюджета на следующий трехлетний срок нашли свое отражение многие положения предвыборной программы ЕР.

Александр Жуков - «Единая Россия» будет стремиться в перспективе к снижению общей налоговой и фискальной нагрузки, — заявил Александр Жуков. — В условиях ограниченности бюджетных средств главным является эффективное использование тех средств, которые имеются, для этого необходимо существенно улучшить исполнение госпрограмм и контроль за расходованием бюджетных средств.

Для развития предпринимательства, по словам Жукова, нужно совершенствовать и развивать государственные институты поддержки бизнеса и улучшать институциональную среду для его развития, в том числе путем сокращения проверок.

Андрей Макаров - Мы договорились, что отныне налоговая, бюджетная, таможенно-тарифная политика не будут рассматриваться отдельно. Уже на следующей неделе будет внесен законопроект, который позволит объединить все эти документы экономического роста, экономической политики в единый документ, - заявил глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

На этой дискуссии министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос об ограничении наличных расчетов. По его мнению, за счет этого инструмента можно будет собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной.

В работе площадки «Экономика роста и благосостояния» принимал участие депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба.

Площадку «Социальная политика» модерировала заместитель секретаря Генерального совета партии Ольга Баталина и член генерального совета партии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Он пообещал, что в соответствии с программой партии минимальный размер оплаты труда будет поднят до размера прожиточного минимума.

- Вопросы, когда у нас задержки заработной платы по стране уже превышают 4 млрд рублей, достаточно широко обсуждались, и были сформированы конкретные предложения, — отметил он. И пояснил, что законопроектов на эту тему пока нет, обсуждается вариант с введением страхования от задержек зарплаты, однако есть риск, что недобросовестные работодатели будут этим пользоваться для того, чтобы самим в критический момент уйти от выплаты долгов по зарплате, перевалив эту обязанность на страховщиков. Пока существующие проблемы он предлагает решать «в ручном режиме».

Повышение пенсионного возраста, по словам Тарасенко, маловероятно в течение ближайших двух лет.

Площадку «Умная сила и культурное лидерство» вели член высшего совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Дискуссию о «Здоровом будущем» – члены комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко и Юрий Кобзев. Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов анонсировал запуск в текущем году нового партийного проекта «Здоровье детям». Он будет нацелен на совершенствование оказания медуслуг в школах и детских садах. Также, по его мнению, в школах в рамках предмета ОБЖ необходимо включить вопросы психологии табакокурения, профилактики потребления наркотических средств.

Еще одну площадку - «Быть хозяином в собственном доме» - вели руководитель партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый заместитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Александр Сидякин заявил, что партия будет добиваться развития системы льготного кредитования капремонта многоквартирных домов для жильцов, выбравших специальный счет для накопления средств.

В работе площадки «Быть хозяином в собственном доме» принимал участие депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба.

Дискуссию «Аграрная сверхдержава» вел первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Сегодня съезд продолжит работу.