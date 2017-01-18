В Веневе реставрируют старинную колокольню

Фото Дениса Михаля.

В 2016-2017 годах пройдет реставрация первого яруса Николаевской колокольни. Подана заявка на продолжение реставрации в 2018 году.

В городе Венев Тульской области возобновили реставрационные работы на старинной Николаевской колокольне. Об этом сообщил сегодня в соцсетях тульский краевед-музейщик Денис Махель.

«Поставили леса, будут восстанавливать свод 1-го яруса», – написал он на своей странице.

Восстановление ведется в рамках федеральной программы «Культура России». С 2008 года министерство культуры Тульской области подавало заявки для участия в этой программе и в 2013 году заявку приняли. 2014-2015 год ушли на проработку проекта.

В 2016-2017 годах пройдет реставрация первого яруса. Подана заявка на продолжение реставрации в 2018 году.

За 2016 год успели очистить и укрепить фундамент колокольни, демонтировали советскую бочку для воды на втором ярусе.

Стоит отметить, что еще ряд исторических объектов Тульской области нуждаются в реставрации. Так, например, храм Спаса Нерукотворенного Образа в том же Веневском районе.