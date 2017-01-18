новости
новости
Регистрация
В Веневе реставрируют старинную колокольню
Фото Дениса Михаля.

В Веневе реставрируют старинную колокольню

В 2016-2017 годах пройдет реставрация первого яруса Николаевской колокольни. Подана заявка на продолжение реставрации в 2018 году.

В городе Венев Тульской области возобновили реставрационные работы на старинной Николаевской колокольне. Об этом сообщил сегодня в соцсетях тульский краевед-музейщик Денис Махель.

«Поставили леса, будут восстанавливать свод 1-го яруса», – написал он на своей странице.

Восстановление ведется в рамках федеральной программы «Культура России». С 2008 года министерство культуры Тульской области подавало заявки для участия в этой программе и в 2013 году заявку приняли. 2014-2015 год ушли на проработку проекта.

В 2016-2017 годах пройдет реставрация первого яруса. Подана заявка на продолжение реставрации в 2018 году.

За 2016 год успели очистить и укрепить фундамент колокольни, демонтировали советскую бочку для воды на втором ярусе.

Стоит отметить, что еще ряд исторических объектов Тульской области нуждаются в реставрации. Так, например, храм Спаса Нерукотворенного Образа в том же Веневском районе.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 21:47 0
Другие статьи по темам
Люди
Денис Михаль
Место
Тульская областьВенев
Прочее
реставрацияНиколаевская колокольня

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мужчинам могут дать привилегии при поступлении в педвузы
Мужчинам могут дать привилегии при поступлении в педвузы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика