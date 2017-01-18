Ефремовский завод «АтомМаш» признали банкротом

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Этот и другие вопросы, связанные с задолженностями по выплате зарплаты рассмотрели на очередном заседании комиссии в правительстве региона.

18 января в здании правительства Тульской области прошло очередное заседание межведомственной комиссии, отвечающей за погашение задолженности по заработной плате и контроль за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей.

Первым на заседании комиссии оценили ход выплат заработной платы работникам, уплаты обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в ОАО «Агропромышленная компания «Золотое поле» (город Новомосковск) и в МУП «Белевское коммунальное хозяйство». В обеих организациях имеются задолженности по заработной плате перед работниками, а также по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.

Также рассмотрели вопрос о выполнении решения межведомственной комиссии в отношении ООО «Ефремовский завод «АтомМаш».

Решением Арбитражного суда Тульской области завод признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство.

Предприятие также не выплачивает зарплату своим работникам и накопило долги по обязательным платежам.

Также члены комиссии обсудили ситуацию в ЗАО «Стальинвест» (Щекинский район), где имеется также сложилось тяжелое финансовое положение. Напомним, в сентябре 2016 года из «Стальинвеста» начали массово увольняться сотрудники, поскольку уже на тот момент они не получали зарплату в течение четырех месяцев. А в ноябре 2016 года на заводе арестовали имущество, чтобы выплатить зарплатный долг.

По всем вопросам приняты соответствующие решения. В работе комиссии приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, министр финансов Тульской области Владимир Юдин, члены межведомственной комиссии, представители прокуратуры Тульской области, следственного комитета, администраций муниципальных образований Щекинский район, город Новомосковск, город Ефремов, Белевский район, организаций и предприятий.