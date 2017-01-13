В Узловой женщина погибла, разнимая мужскую драку
Это случилось в ночь с 11 на 12 января.
12 января в одной из квартир в Узловском районе было обнаружено тело 32-летней женщины с колото-резаным ранением грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 54-летний местный житель.
По версии следствия, в ночь с 11 на 12 января подозреваемый выпивал в собственной квартире со своим знакомым и его сожительницей. После употребления алкоголя мужчины повздорили.
Женщина потребовала прекратить конфликт. В ответ подозреваемый ударил ее ножом в область грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Услышавшие шум соседи вызвали сотрудников полиции.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.