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В Узловой женщина погибла, разнимая мужскую драку

В Узловой женщина погибла, разнимая мужскую драку

Это случилось в ночь с 11 на 12 января.

12 января в одной из квартир в Узловском районе было обнаружено тело 32-летней женщины с колото-резаным ранением грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 54-летний местный житель.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 января подозреваемый выпивал в собственной квартире со своим знакомым и его сожительницей. После употребления алкоголя мужчины повздорили.

Женщина потребовала прекратить конфликт. В ответ подозреваемый ударил ее ножом в область грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Услышавшие шум соседи вызвали сотрудников полиции.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:44 0
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