Уборка сосулек с крыш в течение года Туле обойдется меньше чем в миллион

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Победитель аукциона должен будет убирать наледь с крыш по заявке МУП «Ремжилхоз».

На сайте госзакупок размещен аукцион на выполнение работ по удалению сосулек с кровель многоквартирных домов, снега с кровли в 2017 году.

Максимальная цена контракта – 891 тысяча рублей. Срок окончания контракта – 25 декабря 2017 года.

Подрядчик за год очистит от сосулек 1700 кв. м мягкой кровли, 6200 кв. м скатной кровли от снега и наледи и 7000 п. м скатной кровли от сосулек.

«Выполнение работ производится подрядчиком исходя из погодных условий, по заявке заказчика (МУП «Ремжилхоз»)», – говорится в документации к аукциону.