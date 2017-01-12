В Узловскую детскую больницу купят иконы

На фото – больничный храм Тульской детской областной клинической больницы.

С просьбой помочь в обустройстве домового храма в детской клинической больнице к депутату облдумы Виктору Трифонову обратился житель Узловой.

Председатель комитета Тульской областной Думы по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Виктор Трифонов провел прием граждан.

Жители обратились к чиновнику с различными вопросами, на часть которых Виктор Трифонов дал разъяснения уже в ходе приема.

Другие заявления, которые требуют более детального изучения, депутат рассмотрит в рабочем порядке и ответит обратившимся письменно.

Так, житель города Узловая Виктор Селютин обратился к депутату с просьбой оказать помощь в благоустройстве домового храма в Тульской областной детской клинической больнице.

Виктор Трифонов внимательно выслушал просьбу и пообещал поучаствовать в сборе средств на приобретение недостающих икон.