В Заречье туляк задушил знакомого веревкой

А после совершения преступления убийца еще несколько дней находился в квартире погибшего.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего туляка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 5 января 2017 года подозреваемый распивал спиртные напитки с 58-летним знакомым в квартире последнего в Зареченском районе Тулы. После употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора, и подозреваемый задушил своего знакомого веревкой.

После совершения преступления злоумышленник еще несколько дней находился в квартире погибшего.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили коллеги потерпевшего, которые обеспокоились тем, что после новогодних праздников мужчина не вышел на работу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина уже был судим за убийство. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.