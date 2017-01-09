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Роман Мурзин о коммунальной аварии в Пролетарском районе: «Виновные будут наказаны»

Роман Мурзин о коммунальной аварии в Пролетарском районе: «Виновные будут наказаны»

Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ сообщил о том, что проверку о порыве магистрального водовода проводят правоохранительные органы.

На оперативном совещании в администрации Тулы снова подняли вопрос о коммунальной аварии, из-за которой в начале года более чем на сутки Пролетарский округ остался без воды.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов обратился к Роману Мурзину с требованием разработать регламент, запрещающий проводить в праздничные дни работы, которые могут нанести урон системам жизнеобеспечения.

Роман Мурзин сообщил, что земляные работы в поселке Молодежный проводило ООО «Ретер». Пока ничего конкретного о том, из-за чего случилась авария, сказать нельзя.

«Будет проводиться административное расследование с привлечением правоохранительных органов. Могу сказать одно: виновные будут наказаны».

 

 

Сюжет: Авария на водопроводе Пролетарского района
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