Туляк занял второе место в международном шашечном рейтинге

На фото: Владимир Егоров.

По состоянию на 1 января 2017 года на счету Владимира Егорова 2496 очков.

Тульский гроссмейстер Владимир Егоров, воспитанник заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана, спортсмен-инструктор ШВСМ, победитель общего зачёта Кубка мира 2014 года, двукратный чемпион Европы, в составе сборной России занял второе место в обновленном международном шашечном рейтинге.

По состоянию на 1 января на счету Егорова 2496 очков. От лидера Сергея Белошеева туляк отстает всего на четыре очка.

В рейтинге есть еще два тульских шашиста — Александр Гетманский (2377) занимает 33-е место, а Григорий Гетманский (2285) — 98-е.