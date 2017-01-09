На фото: Владимир Егоров.
Туляк занял второе место в международном шашечном рейтинге
По состоянию на 1 января 2017 года на счету Владимира Егорова 2496 очков.
Тульский гроссмейстер Владимир Егоров, воспитанник заслуженного
По состоянию на 1 января на счету Егорова 2496 очков. От лидера Сергея Белошеева туляк отстает всего на четыре очка.
В рейтинге есть еще два тульских шашиста — Александр Гетманский (2377) занимает 33-е место, а Григорий Гетманский (2285) — 98-е.
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