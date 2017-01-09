новости
новости
Регистрация
Туляк занял второе место в международном шашечном рейтинге
На фото: Владимир Егоров.

Туляк занял второе место в международном шашечном рейтинге

По состоянию на 1 января 2017 года на счету Владимира Егорова 2496 очков.

Тульский гроссмейстер Владимир Егоров, воспитанник заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана, спортсмен-инструктор ШВСМ, победитель общего зачёта Кубка мира 2014 года, двукратный чемпион Европы, в составе сборной России занял второе место в обновленном международном шашечном рейтинге.

По состоянию на 1 января на счету Егорова 2496 очков. От лидера Сергея Белошеева туляк отстает всего на четыре очка.

В рейтинге есть еще два тульских шашиста — Александр Гетманский (2377) занимает 33-е место, а Григорий Гетманский (2285) — 98-е.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:07 +2
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Егоров
Место
Тула
Прочее
шашкишашистрейтинг

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роман Мурзин о коммунальной аварии в Пролетарском районе: «Виновные будут наказаны»
Роман Мурзин о коммунальной аварии в Пролетарском районе: «Виновные будут наказаны»
Как Тула пережила новогодние каникулы
Как Тула пережила новогодние каникулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика