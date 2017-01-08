9 января в Туле будет холодно и ветрено
Местами небольшой снег.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Туле ожидается переменная облачность.
Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).
На дорогах гололедица.
Ветер северный 5−10 м/с.
Температура воздуха ночью −24…−19, днем −16…−11.
Атмосферное давление 750−755 мм рт. ст.
Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.
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