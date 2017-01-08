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9 января в Туле будет холодно и ветрено

9 января в Туле будет холодно и ветрено

Местами небольшой снег.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Туле ожидается переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

На дорогах гололедица.

Ветер северный 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью −24…−19, днем −16…−11.

Атмосферное давление 750−755 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 20:20 +4
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