9 января в Туле будет холодно и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Туле ожидается переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

На дорогах гололедица.

Ветер северный 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью −24…−19, днем −16…−11.

Атмосферное давление 750−755 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.