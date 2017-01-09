В Алексине ночью сгорел «Мерседес»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

8 января в Алексине на улице Макаренко загорелся автомобиль. О возгорании «Мерседеса Спринтер» в 22.33 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Уже через три минуты пожарные были на месте происшествия. Возгорание ликвидировали в 22.39. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия выгорели салон и моторный отсек.

Причина пожара устанавливается.