Тулу продолжают убирать от снега

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Сегодня, 7 января, АО «САХ» выполняет работы по расчистке тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок от снега, обработке территорий противогололедными материалами.

В частности, вывоз снега ведется по улице Октябрьской, от улицы Пузакова до Карпова (обе стороны), на проспекте Ленина и улице Советской, на территории мемориала «Защитникам неба Отечества», на Демидовской плотине. Также выполняются работы по обработке тротуаров песко-соляной смесью и реагентом. На улице Тульского Рабочего Полка выполняется уборка парковочного пространства.

В механизированной уборке задействовано 77 единиц техники, в том числе 33 КДМ, 15 тракторов, 3 грейдера, 3 снегопогрузчика, 12 КамАЗов и другие.