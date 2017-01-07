новости
новости
Регистрация
Тулу продолжают убирать от снега
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Тулу продолжают убирать от снега

В работах задействовано 77 единиц техники.

Сегодня, 7 января, АО «САХ» выполняет работы по расчистке тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок от снега, обработке территорий противогололедными материалами.

В частности, вывоз снега ведется по улице Октябрьской, от улицы Пузакова до Карпова (обе стороны), на проспекте Ленина и улице Советской, на территории мемориала «Защитникам неба Отечества», на Демидовской плотине. Также выполняются работы по обработке тротуаров песко-соляной смесью и реагентом. На улице Тульского Рабочего Полка выполняется уборка парковочного пространства.

В механизированной уборке задействовано 77 единиц техники, в том числе 33 КДМ, 15 тракторов, 3 грейдера, 3 снегопогрузчика, 12 КамАЗов и другие.

сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уборка снегазадействована техника

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

От недостатка солнечного света развивается близорукость
От недостатка солнечного света развивается близорукость
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика