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ГЖИ потребовала от тульских УК оперативно убирать сосульки и снег с крыш
Источник фото: lastochka-madou.ucoz.ru

ГЖИ потребовала от тульских УК оперативно убирать сосульки и снег с крыш

Образование сосулек, наледи, снежных навесов на крыше многоквартирных домов повышает риск схода снега и наледи с крыш зданий.

В целях исключения возникновения аварийно-опасных ситуаций и обеспечения безопасности граждан Государственная жилищная инспекция Тульской области напоминает руководителям управляющих компаний своевременно убирать круши от наледи и снега.

– Образование сосулек, наледи, снежных навесов на крыше многоквартирных домов повышает риск схода снега и наледи с крыш зданий, – подчеркивают в ведомстве.

Большое скопление снега, льда на крыше многоквартирных домов ведет к неизбежным ее повреждениям, а также к разрушению кровельного материала. Управляющим организациям необходимо своевременно организовывать уборку снега, удаление сосулек и наледи. Чистая кровля – это защита здоровья, жизни и имущества.

В связи с вышеизложенным ГЖИ напоминает, что управляющие организации должны оперативно устранять образовавшиеся наледи и производить ограждение опасных зон.

Ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов предусмотрена частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:39 0
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