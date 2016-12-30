В Богородицке управляющая компания не убирала снег с крыш жилых домов

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В Богородицке прокуратура в МП «Сервис» провела проверку исполнения жилищного законодательства в части надлежащего исполнения обязанностей по содержанию жилья.

В результате обследования крыш многоквартирных домов выяснилось, что на кровлях имеется снежный покров толщиной более 30 см, а также нависание снега (что в свою очередь приводит к образовании наледи), в т.ч. и над тротуарами.

В частности, на крышах домов №60, 81 по ул. Коммунаров, дома №9 по ул. Лунарчарского, дома №16 по ул. Ленина и других домов в городе обнаружено скопление снега толщиной более 30 см, наледь.

Сход снега и наледи с крыши дома может причинить существенный вред здоровью человека, что недопустимо.

Богородицкий межрайонный прокурор в адрес исполняющего обязанности директора МП «Сервис» внес представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.