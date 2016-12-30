Соцпроект «Через тернии к звездам» поздравил с Новым годом тульских бездомных

Фото: Митя Галкин.

28 декабря в рамках благотворительного социального проекта «Через тернии к звездам» состоялись две новогодние социальные акции. Организатором и идейным вдохновителем проекта является общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Злата Журавлева.

Первая социальная акция «Новый год должен быть у каждого» прошла в Тульской социальной гостинице для лиц без определенного места жительства, куда Злата приехала с горячими обедами, фруктами и сладостями.

В организации мероприятия принял участие народный поэт, член Союза писателей России, участник военной операции в Сирии Николай Алексеевич Жуков.

От представителей вьетнамских предприятий города Щекино (ООО «Арина», ООО «Щекинский текстиль», ООО «АМТ») Ле Ван Аном Тульской социальной гостинице была передана новая одежда.

В ходе социальной акции организатор благотворительного социального проекта «Через тернии к звездам» Злата Журавлева поздравила жителей гостиницы с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым, пожелала крепкого здоровья, долгих лет жизни и обретения теплого семейного очага. Николай Алексеевич поздравил бездомных с грядущими праздниками, прочитав стихотворения собственного сочинения.

Журавлева Злата, организатор благотворительного социального проекта «Через тернии к звездам»:

«Радость новогодних праздников должен почувствовать каждый, а особенно тот, кто волею судеб оказался лишен дома, семейного тепла, заботы и внимания. Сегодня мы приехали поделиться душевным теплом и новогодним настроением с теми, кто в этом особенно остро нуждается – с лицами без определенного места жительства. Социальная акция прошла успешно! Показатель этого – слезы радости на глазах бездомных и счастливые улыбки на их лицах».

Надо отметить, что благотворительный социальный проект «Через тернии к звездам» включает два направления – помощь лицам без определенного места жительства и помощь одаренным детям и способной молодежи из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках второго направления проекта прошла еще одна социальная акция под названием «Мы исполняем мечты». Это акция реализуется на постоянной основе и уже за год существования проекта были исполнены мечты трех одаренных ребят из Тульского региона. В преддверии Нового 2017 года организатор проекта Злата Журавлева исполнила давнюю мечту ребенка-аутиста Кирилла Мартынова, который создает удивительные работы из глины и соленого теста, шьет игрушки, пишет картины.

Кириллу был подарен планшет, средства на который были собраны совместно со спорт-клубом «Властелин» (Тула), на территории которого установлен ящик для сбора добровольных пожертвований на оказание помощи нуждающимся. С таким подарком Кирилл сможет и дальше развивать свои творческие способности.

Наталия Мартынова, мама Кирилла:

«Сегодня сбылась мечта моего сына. Он получил в подарок замечательный планшет, о котором давно мечтал. Это стало возможным благодаря участию Кирилла в благотворительном социальном проекте Златы Журавлевой «Через тернии к звездам». Кирилл с удовольствием участвует в этом проекте, в концертах, проводит мастер-классы. Хочется выразить слова искренней благодарности Злате Журавлевой, уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой и всем тем, кто помогал в исполнении мечты Кирилла. Этот подарок поможет моему сыну развиваться, достигать новых высот».