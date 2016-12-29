Кадр из видео.
«Арсенал» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
Футболисты снялись в праздничном видеоролике.
Футбольный клуб «Арсенал» подготовил для болельщиков праздничный видеоролик. Специально для своих поклонников игроки молодежки и основной команды снялись в новогоднем клипе.
Роман Изотов, Михаил Левашов, Андрей Горбанец, Максим Беляев, Олег Власов, Артем Мингазов, Кантемир Берхамов, Александр Денисов, а также тренеры Василий Рожнов и Сергей Кирьяков пожелали болельщикам успехов, счастья, здоровья, а также пообещали — в следующем году у команды будет больше побед!
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