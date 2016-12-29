новости
новости
Регистрация
«Арсенал» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
Кадр из видео.

«Арсенал» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Футболисты снялись в праздничном видеоролике.

Футбольный клуб «Арсенал» подготовил для болельщиков праздничный видеоролик. Специально для своих поклонников игроки молодежки и основной команды снялись в новогоднем клипе.

Роман Изотов, Михаил Левашов, Андрей Горбанец, Максим Беляев, Олег Власов, Артем Мингазов, Кантемир Берхамов, Александр Денисов, а также тренеры Василий Рожнов и Сергей Кирьяков пожелали болельщикам успехов, счастья, здоровья, а также пообещали — в следующем году у команды будет больше побед!

Сюжет: Арсенал
Аджоев подтвердил, что «Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым
Спорт
Аджоев подтвердил, что «Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым
вчера, в 12:41, 9 388 0
Тульский «Арсенал» интересуется защитником «Кубани»
Спорт
Тульский «Арсенал» интересуется защитником «Кубани»
14 декабря, в 22:06, 56 1014 0
Скончался экс-игрок «Арсенала» Сергей Лемешко
Спорт
Скончался экс-игрок «Арсенала» Сергей Лемешко
11 декабря, в 18:10, 48 3988 5
«Арсенал» снова оштрафовали на крупную сумму
Спорт
«Арсенал» снова оштрафовали на крупную сумму
8 декабря, в 10:09, 29 2030 1
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:14 +3
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Кирьяков
Место
Тула
Прочее
Арсеналпобедыновый годпоздравленияфутболисты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники ГИБДД проведут в Туле рейд «Пешеход»
Сотрудники ГИБДД проведут в Туле рейд «Пешеход»
Проезд по Туле в новогоднюю ночь будет дороже на 5 рублей
Проезд по Туле в новогоднюю ночь будет дороже на 5 рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика