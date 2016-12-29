Туляков зовут на автофлешмоб

На парковке «Макси» построят новогоднюю фигуру из автомобилей.

Тульских автомобилистов приглашают присоединиться к новогоднему флешмобу: создание фигуры новогодней тематики из автомобилей.



Аналогичный флешмоб в Челябинске.

Сбор объявляется дважды, для репетиции и исполнения, на парковке ТЦ «Макси», блок G – ориентир машины на аварийках.

29 декабря, 22.00

организационные вопросы

максимальный набор участников

репетиция

30 декабря, 22.30