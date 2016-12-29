Туляков зовут на автофлешмоб
На парковке «Макси» построят новогоднюю фигуру из автомобилей.
Тульских автомобилистов приглашают присоединиться к новогоднему флешмобу: создание фигуры новогодней тематики из автомобилей.
Аналогичный флешмоб в Челябинске.
Сбор объявляется дважды, для репетиции и исполнения, на парковке ТЦ «Макси», блок G – ориентир машины на аварийках.
29 декабря, 22.00
- организационные вопросы
- максимальный набор участников
- репетиция
30 декабря, 22.30
- репетиция
- построение фигуры
- фото- и видеосъемка
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