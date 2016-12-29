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Туляков зовут на автофлешмоб

Туляков зовут на автофлешмоб

На парковке «Макси» построят новогоднюю фигуру из автомобилей.

Тульских автомобилистов приглашают присоединиться к новогоднему флешмобу: создание фигуры новогодней тематики из автомобилей.


Аналогичный флешмоб в Челябинске.

Сбор объявляется дважды, для репетиции и исполнения, на парковке ТЦ «Макси», блок G – ориентир машины на аварийках.

29 декабря, 22.00

  • организационные вопросы
  • максимальный набор участников
  • репетиция

30 декабря, 22.30

  • репетиция
  • построение фигуры
  • фото- и видеосъемка
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:43 0
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