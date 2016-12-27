В новогоднюю ночь в Туле чуть подморозит

Фото из архива Myslo.

По данным синоптиков, снег будет идти до четверга, а вот в ночь на 1 января ожидается переменная облачность без осадков.

До Нового года осталось меньше недели. Что приготовила жителям Тульской области погода, сообщает Росгидрометцентр.

По данным синоптиков, уже завтра, 28 декабря, нас ожидает небольшое похолодание, и есть надежда, что слякоть на дорогах закончится (лишь бы не началась гололедица). Завтра днем температура опустится до -2, ночью – до -4, послезавтра – днем -4, ночью -5. Кроме того, на сегодня, завтра и послезавтра обещают снег и небольшой ветер.

Самыми холодными сутками на этой неделе станет пятница: -4 днем и -9 ночью, зато без осадков. Собственно, и до самого Нового года снега не будет: только 2 января нам обещают потепление до +1 и снег с дождем.

А в новогоднюю ночь нас ждет легкий морозец и переменная облачность – не самая плохая погода, чтобы смотреть фейерверки и гулять до утра.