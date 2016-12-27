В Ефремове будущий водитель прикарманил телефон коллеги

Пресс-служба областного УМВД сообщает, что накануне в Ефремове был установлен подозреваемый в краже чужого имущества.

По предварительным данным, 19-летний местный житель во время обучения вождению на автомобиле ГАЗ-53 оставил в кабине транспортного средства свой мобильный телефон. Следующий ученик, обнаружив утерянный телефон, забрал его себе, то есть совершил хищение чужого имущества.

В результате проведённых мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Ровесник потерпевшего, 19-летний житель Ефремова, признался в содеянном. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него похищенное. Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» выясняют все обстоятельства происшествия.