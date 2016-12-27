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Мэр Тулы Юрий Цкипури: «Праздничные мероприятия переносятся из-за траура»

Мэр Тулы Юрий Цкипури: «Праздничные мероприятия переносятся из-за траура»

Глава города Юрий Цкипури обратился к жителям и гостям Тулы.

Глава города Тулы Юрий Цкипури:


– В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека. Среди них наши земляки. В знак скорби по погибшим мы приняли решение перенести новогодние праздничные мероприятия. Дорогие туляки и гости нашего города, обращаю ваше внимание: открытие городской елки состоится в среду, 28 декабря, в 18.30 на площади Ленина.

сегодня, в 11:13 0
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