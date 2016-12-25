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В России понедельник 26 декабря объявлен днем траура

В России понедельник 26 декабря объявлен днем траура

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154.  

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура»,— сказал он журналистам.

Также Владимир Путин отметил, что родственникам погибших будет оказана поддержка. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших»,— сказал он журналистам.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с радаров после взлета из Адлера сегодня утром, 25 декабря. Обломки были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Напомним, в авиакатастрофе самолета ТУ-154 25 декабря, погиб выпускник Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского Алексей Мокриков. Его имя опубликовано в списках погибших.

Алексей в составе ансамбля имени Александрова - с 2013 года. В последнее время жил в Москве. 

 

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