В России понедельник 26 декабря объявлен днем траура

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура»,— сказал он журналистам.

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154.

Также Владимир Путин отметил, что родственникам погибших будет оказана поддержка. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших»,— сказал он журналистам.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с радаров после взлета из Адлера сегодня утром, 25 декабря. Обломки были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Напомним, в авиакатастрофе самолета ТУ-154 25 декабря, погиб выпускник Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского Алексей Мокриков. Его имя опубликовано в списках погибших.