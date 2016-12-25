За пьяное ДТП со скорой помощью житель Алексина отправится в колонию

Фото с места ДТП

Суд признал 28- летнего алексинца Дениса Стефанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд установил, что Стефанов, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 26.03.2016 г. управлял автомобилем в состоянии опьянения, пока не совершил столкновение со специальным автомобилем станции скорой медицинской помощи. Myslo сообщал об этой аварии здесь.

Ранее Стефанов был осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, на основании чего его действия образуют рецидив преступлений.

Приговором суда Стефанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года.