За пьяное ДТП со скорой помощью житель Алексина отправится в колонию
Такой приговор вынес мировой судья судебного участка №4 Алексинского судебного района Тульской области.
Суд признал 28- летнего алексинца Дениса Стефанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Суд установил, что Стефанов, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
Ранее Стефанов был осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, на основании чего его действия образуют рецидив преступлений.
Приговором суда Стефанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года.