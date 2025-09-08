  1. Моя Слобода
Тульский «Арсенал» проиграл «Факелу»
Фото Алексея Пирязева.

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:0.

Туляки вышли на игру следующим составом: Цулая, Пенчиков, Ботака, Большаков, Бердников, Цараев, Рейес, Горбунов, Раздорских, Аванесян, Калмыков.

За первые полчаса ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника, а вместо Игоря Горбунова на поле вышел Данил Липовой. На перерыв футболисты ушли с нулями на табло.

Второй тайм начался для «Арсенала» неудачно – воронежцы забили, 1:0. На 53-й минуте Амур Калмыков схлопотал «горчичник», спустя пять минут предупреждение получил Никита Раздорских.

На 73-й минуте встречи вместо Раздорских вышел Джуранович. Спустя 11 минут у  туляков произошли ещё две замены: вместо Цараева и Бердникова вышли Мирзов и Сергеев. Итоговый счёт – 1:0 в пользу воронежцев.

 

Фотограф:
вчера, в 21:32 0
