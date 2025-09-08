  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какие дома Тулы будут обесточены 9 сентября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 9 сентября

Какие дома Тулы будут обесточены 9 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к. 1, 15 к. 3, 15 к. 4, 15 к. 5, 15 к. 6,
  • ул. Советская, 71, 73,
  • ул. Вересаева, 122-136 (чётн.),
  • ул. Дмитрия Ульянова, 33,
  • пер. 2-й Парковый, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • ул. Одоевская, 52,
  • ул. М. Горького, 5,
  • ул. Демидовская, 115,
  • ул. Октябрьская, 52, 60, 64, 64-а,
  • ул. Дегтярёва, 52,
  • ул. Мира, 14, 16, 16 к. 2, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 18 к. 4,
  • ул. Белкина, 3-21 (нечётн.), 2, 2 к.2, 4 к.2, 4-б к.2, 4-б, 8-б,
  • ул. Болдина, 97, 111,
  • пер. Стандартный, 2-6 (чётн.), 1-5 (нечётн.), 11, 12, 13,
  • ул. Серебровская, 91,
  • ул. Оборонная 25, 47, 49, 53, 56, 57,
  • ул. Л. Толстого 16-20 (чётн.), 25-29 (нечётн.), 29-а,
  • ул. Староникитская, 64, 71, 82-а.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
нет светагде в Туле отключат светплановые отключения электроэнергии
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский «Арсенал» проиграл «Факелу»
Тульский «Арсенал» проиграл «Факелу»
Житель Арсеньево хотел уехать в рехаб, но передумал и прокутил в Москве полмиллиона чужих рублей
Житель Арсеньево хотел уехать в рехаб, но передумал и прокутил в Москве полмиллиона чужих рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.