Туляки пожаловались на работу «Тулгорэлектротранса»: прокуратура провела проверку

Фото Юлии Королевой

Прокуратура Тульской области инициировала проверку в отношении МКП «Тулгорэлектротранс». Поводом стали жалобы пассажиров, которым перевозчик не вернул деньги за поездки, прерванные из-за технических неисправностей, аварий и других причин.

С начала года в такой ситуации оказались четыре пассажира. В трёх случаях не был предоставлен документ, подтверждающий транзакцию, в одном – пассажир решил сойти из-за вынужденного простоя трамвая.

Ещё по восьми обращениям предприятие не уведомило заявителей в письменной форме о результатах рассмотрения их претензий. Для устранения выявленных нарушений прокуратура Зареченского района Тулы внесла руководителю «Тулгорэлектротранса» представление.

Его исполнение находится на контроле ведомства. Также органы прокуратуры проверяют других перевозчиков на предмет похожих нарушений.