Команды Тульской области стали победителями Ночной хоккейной лиги

Фото пресс-службы АКМ.

С 4 по 16 мая в Сочи состоялся Фонбет XIV Всероссийский Фестиваль по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Сезон 2024/2025 стал прорывным для команд Тульской области — хоккеисты привезли сразу два кубка! Этому предшествовал насыщенный и плодотворный сезон в регионе.

О том, как удалось добиться таких результатов, рассказал региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Тульской области Александр Русаков:

— Это мой первый сезон в качестве регионального представителя. Результаты нашей работы налицо: увеличение команд в Лиге от 19 до 43, организация игр в новых для области дивизионах — «Лига Мечты» и «Любитель 50+», денежные призы финалистам от ГК «Полипласт» и организация тренировочных сборов для любителей при участии правительства Тульской области и «Академии Михайлова».

Наш регион на Фестивале представили четыре команды — победители регионального этапа:

• ХК «Полипласт», г. Новомосковск — дивизион «Лига Мечты. Малый кубок»;

• ХК «Воины», г. Тула — дивизион «Лига Надежды. Малый кубок»;

• ХК «Тропик», г. Тула — дивизион «Любитель 50+. Малый кубок»;

• ХК «Тула», г. Тула — дивизион «Лига Будущих Чемпионов».

Фестиваль проходил на ледовых аренах в пгт Сириус. С 4 по 9 мая состоялись игры для «Тропика» и «Тулы».

В борьбе за Малый кубок дивизиона «Любитель 50+» приняли участие 30 команд со всей России.

Туляки показали достойный результат, не проиграв ни одной из шести игр в групповом этапе и плей-офф. Они сыграли против команд из Орла, Череповца, Невельска, Воронежа, Сочи.

В финале «Тропик» встретился с ХК «Карельские скалы», тульская команда обыграла соперника со счетом 2:1, впервые став чемпионом в дивизионе «Любитель 50+. Малый кубок».

Итог матча подвёл капитан «Тропика» Игорь Демченко, который стал одним из ассистентов второго победного гола:

— Весь матч мы старались выполнять установку тренера, правда, это получалось не всегда. Встречу вытащили на характере, тем более играли мы сегодня много времени двумя пятёрками. Основная установка тренера была не пропустить, потому что времени мало и отыгрываться будет очень сложно. К тому же у нас в составе есть игроки с большим фестивальным опытом, многие раньше выступали в дивизионе «Лига Чемпионов 40+». Парни уже понимают, где нужно прибавить, а где чуть-чуть успокоиться. Конечно, в концовке встречи немного мешали удаления, игроки устали физически. Но самое главное, что мы выстояли и смогли победить.

По итогу первой части Фонбет Фестиваля хоккея — 2025 лучшим тренером в дивизионе стал Николай Давыдкин, ХК «Тропик».

С 11 мая в Сириусе начались игры в дивизионах «Лига Надежды» и «Лига Мечты». Впервые Тульскую область в борьбе за Малый кубок «Лиги Мечты» представила новомосковская команда «Полипласт».

Хоккеисты на групповом этапе показали стабильный и уверенный результат: в трёх матчах «Полипласт» одержал три победы, и все с одинаковым счётом — 6:2. Тем самым команда обеспечила себе первое место в группе и выход в финал. Четвертый матч на Фестивале команда сыграла вничью со счетом 5:5. Соперниками новомосковцев стали команды из Южно-Сахалинска, Ставрополя, Норильска и Йошкар-Олы.



Впервые в своей истории команда «Полипласт» из Новомосковска стала чемпионом Малого кубка «Лиги Мечты».



16 мая в финале «Полипласт» встретился с командой из Орла «Ледовая арена». В яркой и упорной борьбе команда одержала победу со счетом 6:3. Впервые команда становится чемпионом Малого кубка «Лиги Мечты».

— Команда «Полипласт» впервые выступает на Фестивале и становится чемпионом! Это непередаваемое чувство радости и гордости! Задача стояла победить, мы всеми силами к ней стремились. Спасибо руководству компании за предоставленную возможность и всестороннюю поддержку. Впереди еще много работы, но уверен, в следующем году вернемся повторить, — рассказал капитан «Полипласта» Юрий Малашичев.

Награды команде вручил советский хоккеист, чемпион мира Николай Макаров. На церемонии были объявлены имена лучших игроков второй части Фонбет Фестиваля хоккея — 2025.

В дивизионе «Лига Мечты. Малый кубок» лучшим тренером стал Владислав Кудрявых, лучшим вратарем — Павел Воронин, лучшим игроком — Станислав Молокин, лучшим нападающим — Андрей Шевяков. Все — из команды «Полипласт».

— Сегодня мы смогли переиграть соперника слаженными действиями, — поделился первыми эмоциями после финала ассистент капитана Станислав Молокин. — Немного выдохнули, нашли свою игру и сделали своё дело. Сопернику — спасибо за финал: очень достойная, дисциплинированная команда. Хочу сказать спасибо руководству Группы компаний «Полипласт», благодаря которому образовался наш слаженный коллектив и активно развивается профессиональный и любительский хоккей в Тульской области.

ХК «Воины» завершили Фестиваль на 17-м месте в дивизионе «Лига Надежды». Малый кубок», а ХК «Тула» — на 22-м месте в «Лиге Будущих Чемпионов».

С победой хоккеистов поздравил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев В регионе уделяем большое внимание приобщению к спорту всех жителей. С каждым годом все больше людей независимо от возраста занимаются спортом, в том числе и любительским. Туляки принимают участие в различных соревнованиях и занимают призовые места. Поздравляю хоккеистов с победами! Не останавливайтесь на достигнутом! Только вперед!

В этом сезоне наши команды показали достойную игру и вывели любительский хоккей в Тульской области на новый уровень благодаря упорству спортсменов-любителей и системному развитию хоккея в регионе правительством области и генеральным партнером Федерации хоккея Тульской области — ГК «Полипласт».



