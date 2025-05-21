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Дело о сливе данных: в Суворове осудят директора ритуального агентства за подкуп полицейских
Фото из архива Myslo.

Дело о сливе данных: в Суворове осудят директора ритуального агентства за подкуп полицейских

Сумма взяток составила больше 300 тысяч рублей.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего директора ритуального агентства «Ангел».

С 2021 по 2023 год мужчина через своего работника договорился с четырьмя сотрудниками полиции о передачи ему персональных данных умерших граждан. Общая сумма взяток составила 324 тысячи рублей. 

Как сообщили в региональном СК, следователями собраны достаточные данные, свидетельствующие о причастности бизнесмена к совершению коррупционного преступления.  

Уголовное дело направлено в суд. 

Напомним, ранее мы сообщали, что в Суворове полицейский сливал данные покойников ритуальному агентству. Общая сумма взяток составила 60 тысяч рублей.

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