Дело о сливе данных: в Суворове осудят директора ритуального агентства за подкуп полицейских

Фото из архива Myslo.

Сумма взяток составила больше 300 тысяч рублей.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего директора ритуального агентства «Ангел».

С 2021 по 2023 год мужчина через своего работника договорился с четырьмя сотрудниками полиции о передачи ему персональных данных умерших граждан. Общая сумма взяток составила 324 тысячи рублей.

Как сообщили в региональном СК, следователями собраны достаточные данные, свидетельствующие о причастности бизнесмена к совершению коррупционного преступления.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Суворове полицейский сливал данные покойников ритуальному агентству. Общая сумма взяток составила 60 тысяч рублей.