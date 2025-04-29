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30 апреля в Туле по ряду адресов не будет воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

30 апреля в Туле по ряду адресов не будет воды

Публикуем список.

30 апреля с 10.00 до окончания работ в Туле будет прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Рязанская, д. 18, 22,
  • ул. Вознесенского, д. 7, 9, 11,
  • ул. Волоховская 8/2, 10, 10-а, 12, 12-а,
  • частный сектор: ул. Овражная, 1-й Волоховский пр-д, 2-й Волоховский пр-д, 4-я Овражная.

Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», это связано с ремонтно-восстановительными работами на ул. Волоховской, д. 23.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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