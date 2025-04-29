Генеральный директор Валерий Гриньковский: В «Арсенале» конфликта нет!

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Предлагаем вашему вниманию рассказ генерального директора «Арсенала» Валерия Гриньковского.

— Валерий Львович, насколько серьезный сейчас в клубе конфликт в руководстве? Учитывая и игру в чемпионате, и публичные высказывания главного тренера.

— Конфликта не было и нет. Я официально заявляю. Есть нормальная рабочая атмосфера. Мы все работаем в тесном контакте, претензий к тренерам нет. Кредит доверия к Александру Сторожуку на сегодняшний день целиком и полностью.

Нельзя также говорить о закрытии проекта «Арсенал». Всё сделано для того, чтобы команда жила. Трудности преодолены, в том числе по оплате долгов.

Ни один клуб не может работать без сбоев, но у нас все выполняется вовремя. Если даже возникает небольшая задержка, она оперативно закрывается. Не видим оснований ни для каких слухов.

— На чем основан ваш кредит доверия тренеру, если результаты в чемпионате плачевные?

— С Александром Александровичем мы прошли достаточно сложные периоды в клубе. Всегда рядом с собой видел крепкого и надежного человека. Моменты спада случаются в командах не только в футболе, но и в других игровых видах спорта. Принимать сразу резкие решения не совсем корректно. Работа на сегодняшний день только начинает выстраиваться. Бесконечная ротация игроков также заканчивается.

— То есть при двенадцати новичках и одной победе весной работа главного тренера устраивает?

— Мы недовольны результатом. Есть причины, есть проблема, над которой работает весь тренерский штаб. Ситуация, которая сегодня происходит, не устраивает ни главного тренера, ни клуб. Мы сейчас заняты решением всех проблем.

— Постоянно от главного тренера слышатся слова про десятый бюджет и финансовые трудности. При этом за последний год через «Арсенал» прошли больше пятидесяти игроков. Как одно сочетается с другим?

— Ситуация 2023–2024 годов, когда я пришел в клуб, была очень непростой. В составе было всего пять человек, из них три игрока «Арсенала-2». Состав набирали в кратчайшие сроки, и это стоило больших усилий, была проведена грандиозная работа. Большая благодарность клубу «Краснодар», который здесь подставил плечо, дал игроков в аренду. Но вы знаете, что такое арендный игрок. В любой момент бывший клуб может потребовать его назад. В «Арсенале» в то время было не очень хорошее финансовое положение.

Мы приняли решение, что устанавливаем планку по зарплатам и игроков большого уровня не могли привлечь.

К такому инструменту, как аренда, прибегли для того, чтобы оптимизировать бюджет.

— Сейчас что-то поменялось?

— Сейчас, по согласованию с руководством региона, мы уже имеем возможность формировать костяк именно из тех спортсменов, с которыми планируем идти дальше.

— Правда, декларируя курс на своих воспитанников, «Арсенал» с легкостью отпустил, можно сказать, легенду — Михаила Левашова.

— Была просьба об уходе от него самого, потом обратился клуб «Сокол». У них тяжелую травму получил вратарь, и Михаил Левашов ушел для получения игровой практики.

— У него когда контракт заканчивается?

— 30 июня 2025 года.

— То есть он ушел насовсем? У клуба не было желания переподписать Левашова хотя бы еще на полгода, чтобы он потом вернулся назад?

— Мы не могли его отдать в аренду. У «Сокола» уже заполнен лимит арендованных игроков, поэтому он не смог бы его заявить.

— Расскажите, есть ли трудности с получением клубом лицензии на следующий сезон.

— По поводу получения лицензии никаких опасений у нас есть. Вопрос стоял о максимальном посещении стадиона болельщиками. Все меры по безопасности, которые требовались регламентом, на данный момент соблюдены. Далее мы уже собираем комиссию не на лицензию, а комиссию из представителей правоохранительных органов для разрешения увеличить вместимость стадиона.

— С перспективой на какой уровень?

— Сегодня стадион должен иметь возможность принимать игры Первой лиги. Завтра, если мы говорим об РПЛ и задача будет поставлена, она будет выполняться.

Сейчас идет оснащение стадиона системами Fan-ID, которые так не любят болельщики. Скажу, что и мы его тоже недолюбливаем, потому что это очень дорогое удовольствие.

Одномоментно истратить такие огромные деньги мы не можем. Но работа ведется, она ведется поэтапно. Если будет поставлена задача принимать игры РПЛ, она будет выполнена.

— То есть о повышении речь все-таки идет? Или может идти в ближайшее время?

— Строим фундамент, чтобы спокойно решать поставленные задачи. Если выйдем неподготовленными, мы можем столкнуться с такими сложностями, которые нас просто накроют. В РПЛ надо быть хорошей, конкурентноспособной командой.

— Вам не кажется, что в ходе сегодняшнего брифинга вы рассказали столько, что, случись это раньше, такого озлобления, какое было на матче с «Ротором», скорее всего не произошло бы?

— Я с вами согласен. Это одна из промашек. Но, знаете, как правило, есть человеческий фактор. Больше хочется делиться хорошими новостями. Мы сегодня провели большую встречу с болельщиками. Находим с ними конструктивный диалог, пригласили вот завтра на тренировку. Договорились о том, что двери наши открыты. Мы всегда готовы к общению и с болельщиками, и с прессой.

Что говорил министр спорта Тульской области Михаил Трунов на пресс-конференции, можно прочитать по ссылке.