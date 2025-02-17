Тульский «Арсенал» пополнил защитник Артём Кузин

20-летний защитник «Пари НН-2» Артём Кузин подписал контракт с тульским «Арсеналом».

— Артём Кузин — новый игрок ФК «Арсенал» Тула. Поздравляем с переходом и желаем успехов в новой команде, — написал в своём телеграм-канале футбольный агент Алексей Сафонов.

Артём Кузин — уроженец города Балахны Нижегородской области. Воспитанник ДЮСШ-НН. В 2017 году уехал в Подмосковье, в школу «Мастер-Сатурн», затем перешел в «Чертаново». В сезоне-2023 сыграл в МФЛ за «Чертаново-М» 18 матчей, отметившись голевой передачей. В декабре 2023 года он вернулся в нижегородский клуб. В мае 2024 года дебютировал на уровне Второй лиги «Б» в составе дубля «Пари НН».