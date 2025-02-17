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В Щекинском районе трое детей пострадали в ДТП с иномарками
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Щекинском районе трое детей пострадали в ДТП с иномарками

Одного из мальчиков госпитализировали.

Авария случилась 14 февраля на 3-м километре автодороги Щекино — Липки — Киреевск а. п. н. п. Огаревка в Щекинском районе. 22-летний водитель за рулем Volkswagen не справился с управлением и влетел в Lada X-Ray под управлением 38-летнего водителя. 

В ДТП различные травмы получили оба водителя транспортных средств, после оказания медицинской помощи отпущены, и пассажиры отечественного автомобиля — 32-летняя женщина и трое детей. 8-летнего ребенка госпитализировали, остальных после оказания медицинской помощи отпустили.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в момент происшествия дети находились в автомобиле в детских удерживающих устройствах, пристегнуты, и только благодаря этому не получили серьезных травм.

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Автор:
сегодня, в 13:35 +1
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