Максим Кайнов: «Против нас соперники выходят, как на последний бой»

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

22-летний полузащитник «Арсенала» ответил на вопросы клубной пресс-службы.

— Максим, начнем с самого главного — вашего здоровья. Что произошло в Красноярске, как себя чувствуете?

— В целом неплохо. В манеже «Енисея» получил повреждение задней поверхности бедра. Отдавал передачу и почувствовал резкую боль. В тот момент понял, что продолжить матч не смогу. В Москве прошел обследование, врачи сказали, что к сборам буду готов.

— Теперь о первой части сезона. Она получилась неоднозначной: начали хорошо, но развить успех не удалось.

— Начали с серии побед, долгое время лидировали и не знали поражений. Но затем все изменилось, безвыигрышная серия явно затянулась. Если бы был ответ на этот вопрос, мы бы все исправили. После каждой игры анализировали, пытались выправить ситуацию, на каждый матч выходили с одним желанием — победить. В каких-то играть это не удавалось из-за наших ошибок, в каких-то банально не везло. Наступившая пауза точно пойдет нам на пользу.

— За счет чего удалось сильно стартовать в сезоне и показывать футбол высокого уровня?

— Все же костяк с прошлого сезона остался. Новички с первого дня старались влиться в коллектив, понять требования тренера, и за сборы нам удалось достичь некоторого взаимопонимания. Оно не было максимальным, предстоял еще какой-то этап работы. Но все вышло удачно: мы набирали очки, а когда команда побеждает, то обретает уверенность. Дальше идет по накатанной. Ты выходишь с мыслями, что должен победить. С фаворитами лиги — «Торпедо», «Уралом», «Балтикой», «Сочи» — нам удавалось навязывать свою игру, мы не уступили ни по игре, ни по счету. Да, в целом было много ничейных результатов, но удавалось и одерживать победы. Так же получилось с нашей второй, неудачной серией. Когда не можешь выиграть один-два матча, психологически чувствуешь себя соответственно. Такую серию тяжело переломить.

— Вероятно, странный вопрос. Чтобы изменить ситуацию, избавиться от давления со стороны соперников, болельщиков, прессы, может, стоило чуть раньше проиграть, чем в 17-м туре, чтобы наконец сбросить психологический груз?

— Если бы знали, как лучше… В некоторых матчах, где все могло закончиться поражением, мы вырывали очки в концовке. А потом наоборот. Где, казалось, мы должны были довести матч до победы, вдруг пропускали. Значит, такая у нас судьба, такой путь. Наша задача переломить это.

— Как оцените для себя первую часть сезона?

— В целом неплохой отрезок, за исключением последнего матча. Лето и осень отыграл без замен, совсем немного не хватило, чтобы провести все матчи. Нельзя останавливаться. На сборах надо еще больше работать, чтобы улучшать свою игру и результаты команды.

— Когда же Максим Кайнов забьет?

— Наверное, самый частый вопрос. И я отвечаю в шуточной форме: «В самое нужное время».

— Тема эффективности нападения тоже весьма щекотливая в нынешнем «Арсенале».

— Максим Турищев набрал хорошую форму, он наш лучший бомбардир с пятью голами. Что касается нападения в целом, не скажу, что у нас что-то не получается. Создаем, но не можем реализовать. Вот и в последней игре было много шансов, не меньше, чем у «Енисея». Но наш старый знакомый Егор Шамов решил нам немного помешать.

— Вы долгое время в «Арсенале». Не складывается впечатление, что в первой лиге на нашу команду настраиваются особым образом, обыграть «Арсенал» хотят все.

— Сто процентов. Против нас соперники выходят, как на последний бой. В следующей игре им не хватает сил. В качестве примера приведу «Сокол», который нас обыграл, а потом выдал неудачную серию. На поле мы чувствуем, что против нас выходят биться на максимуме.

— С чем связано большое количество травм в «Арсенале», если даже не брать во внимание мышечные повреждения?

— Как будто под конец года у нас пошла черная полоса, связанная не только с результатами, но и со здоровьем футболистов. Мышечные травмы еще как-то можно предвидеть, но когда в игре получаешь перелом… Избежать этого нельзя, все играют плотно, идут в стыки до конца. Это испытание как для отдельных наших футболистов, так и для всей команды. Мы должны его пройти.

— Сейчас травмированные игроки идут на поправку, кто-то, как Ботака, уже вернулся на поле. Ваши с Турищевым травмы оказались, к счастью, не столь серьезны. У «Арсенала» теперь есть запас прочности, а раньше не хватало длины скамейки.

— Да, раньше во вторых таймах не всегда удавалось освежить игру без потери качества. Сейчас нам нужно перезагрузиться, в новом году начать с чистого листа, с полной обоймой игроков готовиться ко второй части сезона.

— Если судить по тренировкам и микроклимату в команде, серия без побед не сломила «Арсенал».

— Никто не опускает руки. Есть неудовлетворение, но все продолжали работать над исправлением ситуации. Уверен, что в новом году приложим все силы, чтобы улучшить турнирное положение.

— Что бы сказали болельщикам? Своей игрой вы стали возвращать их на трибуны.

— В последнее время у нас были разные ситуации. Болельщиков можно понять. Когда есть результаты, они будут довольны. Когда их нет, чувствуется недовольство, нас критикуют. Получается, своей игрой мы вернули зрителей на стадион, но последними результатами расстраивали. В будущем году постараемся вернуться на победную стезю.

— Заключительный вопрос. Какие планы на отпуск?

— Улетаю на отдых, надо перезагрузиться. Затем дома встретить Новый год в кругу близких, уделить время семье. А еще реабилитация и подготовка к сборам.