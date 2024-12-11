Новые троллейбусы выйдут на улицы Тулы уже завтра

Фото Алексея Пирязева

11 декабря в «Тулгорэлектротрансе» презентовали два новых низкопольных троллейбуса с автономным ходом.

В Тулу в рамках программ по обновлению общественного транспорта поступили два новым троллейбуса. Они современные, низкопольные, с автономным ходом, оборудованы системой отопления и кондиционером, видеокамерами и валидаторами, есть USB-разъемы. Все как в трамваях — «Львятах». Стоимость одного троллейбуса — более 27 млн руб.

Уже завтра новый транспорт выйдет на маршруты.

Руководитель МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин:

— Новые троллейбусы тоже с автономным ходом, причем увеличенным: это позволяет им проехать без контактной сети до 20 километров. Они оснащены всеми современными устройствами: кондиционеры, обогрев, видеонаблюдение, автоинформаторы, — всё, что необходимо для удобства и комфорта пассажиров.

Водитель «Тулгорэлектротранса» Татьяна Голайдо и на прежнюю машину не жаловалась, а от новой просто в восторге:

— Эти машины теплее, управление удобное, мягкий руль, послушные педали. Но главное — возможность ехать на «автономке», для нас это важно. Бывает, незначительное ДТП на дороге, а мы объехать не можем: более 4 метров от контактной линии троллейбус не отъезжал. Теперь может.

Троллейбусный парк в туле обновляли давно — 10 лет назад, в 2014 году. Тогда город закупил 16 новых троллейбусов с автономным ходом. В среднем, троллейбус «живет» около 12 лет. Капитальные ремонты увеличивают срок его эксплуатации, но он все же не безграничен. Сейчас Тула прорабатывает вопрос обновления троллейбусного парка путем участия в различных федеральных программах.

Новые троллейбусы в качестве пассажира опробовал и глава администрации Тулы Илья Беспалов.

— Улучшение транспортного обслуживания туляков — одна из приоритетных задач администрации Тулы. В областной столице продолжают обновлять общественный транспорт: закупают новые автобусы, трамваи и троллейбусы. Обновление подвижного состава общественного транспорта — довольно дорогой процесс. Трамвай стоит около 85 млн рублей, автобус — 17-18 млн рублей, троллейбус — около 28 млн.

В период 2023–2024 годы проведено обновление автобусного парка МКП «Тулгорэлектротранс». При поддержке правительства Тульской области закупили 124 автобуса, что позволило практически полностью обновить городской автобусный парк.

Также сущственного обновили трамвайный парк. В 2023-2024 закуплено, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 22 трамвая «Львенок».

Сейчас приступили к обновлению троллейбусного парка. Первые две единицы уже выходят на маршруты. На этом мы не остановимся, и в следующие годы, исходя из возможностей бюджета, продолжим закупку новых троллейбусов.

Обновление парка общественного транспорта мы продолжим в соответствии с задачей, поставленной губернатором.