Дмитрий Миляев наградил победителей конкурса «Доброволец года – 2024»

Сделать доброе дело проще, чем кажется. Подтверждение тому — истории волонтеров, которые 10 декабря приехали на подведение итогов регионального конкурса «Доброволец года».
Для Марии Цукановой с мамой Татьяной и братом Алексеем волонтерство — это больше, чем просто помощь. Это дело, которое объединило и захватило всю семью.
— Мы являемся представителями семейного добровольчества. Наша семья помогает участникам СВО: собираем средства, гуманитарную помощь. Кроме этого, мы с братом участвуем в организации различных событийных мероприятий.
19-летняя Екатерина Деминова — волонтер в сфере культуры. Она студентка областного колледжа культуры и искусства отделения эстрадного пения.
— Добровольчеством я занимаюсь в рамках своей профессии, выступая на различных мероприятиях. Мы ездим к детям с ограниченными возможностями здоровья, в социальные центры к пожилым людям и инвалидам. Выступаем на праздновании Дня России, Дня города и многих других. На каждом мы стараемся подарить людям радость своим творчеством. Да, это бесплатно, но очень приятно, когда люди тебя благодарят, — ты получаешь от них невероятный заряд энергии! И никакие деньги этого не заменят.
Волонтерский стаж 14-летнего Даниила из Плавска уже два года.
— Я являюсь событийным волонтером — помогаю в организации различных мероприятий. Считаю, что становиться волонтером нужно как можно раньше, потому что это по силам каждому.
Труды волонтеров были отмечены в рамках регионального конкурса «Доброволец года», организованного Тульским областным центром молодёжи. Конкурс соответствует целям национального проекта «Образование». 10 декабря в атриуме Тульского кремля Дмитрий Миляев принял участие в церемонии награждения победителей.
Губернатор отметил, что на территории региона более 100 тысяч граждан вовлечены в добровольческую деятельность. Только на платформе ДОБРО.РФ в 2024 году было зарегистрировано 5617 добрых дел, а трудозатраты волонтёров составили 368 660 часов.
— Среди вас люди разных возрастов и профессий: от студентов до предпринимателей, от молодежи до людей пожилого возраста — наших «серебряных» волонтеров. Всех вас при этом объединяет одно — ваше идущее от чистого сердца стремление поддерживать людей, — сказал глава региона.
Он подчеркнул, что тульские волонтеры не могут оставаться в стороне, когда кому-то требуется помощь, и всегда находятся там, где это необходимо. Будь то организация крупных мероприятий, экологических и благотворительных акций, адресная помощь ветеранам, одиноким пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка жителей Донбасса, Новороссии и приграничных регионов, вынужденно покинувших свои дома.
— От себя лично и от всего региона хочу сказать вам спасибо за те силы, которые вы вкладываете в волонтерскую деятельность, за ваше личное время, которое у каждого на вес золота, — подчеркнул Дмитрий Миляев.
Отдельные слова благодарности глава региона направил тем волонтерам, которые поддерживают военнослужащих и их семьи.
— Своим трудом вы создаете для бойцов надежный тыл, помогаете им чувствовать себя увереннее, сосредотачиваться на непосредственном выполнении важнейших задач, которые сегодня стоят перед ними. Люди чувствуют вашу заботу и поддержку. Мы живем в непростое время и должны быть едины, стоять друг за друга горой, быть надёжной опорой ближнему. И пока у Тульской области, у всей нашей страны есть такие люди, как вы, мы достойно преодолеем любые испытания, — сказал Дмитрий Миляев.
Конкурс «Доброволец года» — это хорошая возможность поощрить самых активных, отзывчивых и инициативных участников добровольческого движения в Тульской области.
Глава региона отметил вклад юных волонтеров в деятельность, которая формирует их ответственную гражданскую позицию и твердый характер.
— Глядя на вас, можно быть абсолютно быть уверенным за будущее нашей великой страны, — сказал губернатор.
Он поблагодарил собравшихся за искренность, самоотверженность и активную гражданскую позицию.
Дмитрий Миляев вручил награды в специальной номинации «За вклад в развитие добровольчества им. Елизаветы Алешиной» добровольцам, которые внесли особый вклад в развитие волонтерства, культуры взаимопомощи и благотворительности в Тульской области.
В числе победителей — Анна Орлова.
Несмотря на возраст и непростые жизненные обстоятельства, Анна Андреевна активно участвует в поддержке военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Своими руками шьёт подушки и одеяла для военных, а также печет пироги, которые в дальнейшем отправляются на фронт. Регулярно занимается сбором гуманитарной помощи, привлекая к этому всех соседей и знакомых, создавая вокруг себя атмосферу единства и взаимопомощи.
Влада Зуйкова
Командир юнармейского отряда «Сердца Отважных» и организатор экспедиций на раскопки. Во время пандемии развозила продукты питания в отдаленные населенные пункты Ясногорского района. С начала 2022 года организует сборы гуманитарной помощи и заготовок для сухих супов. Несмотря на инсульт, продолжает плести сети.
Ирина Сударева
Жена участника СВО и многодетная мама четырех детей. Активный волонтер АНО «Жены героев Отечества», оказывает помощь в сборе гуманитарной помощи и формировании грузов для отправки в зону СВО. Является администратором телеграм-канала по сбору гуманитарной помощи для семей и детских учреждений, находящихся на территориях исторических регионов. Посещает детские дома и реабилитационные центры Тульской области с подарками и интерактивными программами. Принимает участие во всероссийской акции «Елка желаний».