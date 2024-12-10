Дмитрий Миляев наградил победителей конкурса «Доброволец года – 2024»

Сделать доброе дело проще, чем кажется. Подтверждение тому — истории волонтеров, которые 10 декабря приехали на подведение итогов регионального конкурса «Доброволец года».

Для Марии Цукановой с мамой Татьяной и братом Алексеем волонтерство — это больше, чем просто помощь. Это дело, которое объединило и захватило всю семью.

— Мы являемся представителями семейного добровольчества. Наша семья помогает участникам СВО: собираем средства, гуманитарную помощь. Кроме этого, мы с братом участвуем в организации различных событийных мероприятий.

19-летняя Екатерина Деминова — волонтер в сфере культуры. Она студентка областного колледжа культуры и искусства отделения эстрадного пения.

— Добровольчеством я занимаюсь в рамках своей профессии, выступая на различных мероприятиях. Мы ездим к детям с ограниченными возможностями здоровья, в социальные центры к пожилым людям и инвалидам. Выступаем на праздновании Дня России, Дня города и многих других. На каждом мы стараемся подарить людям радость своим творчеством. Да, это бесплатно, но очень приятно, когда люди тебя благодарят, — ты получаешь от них невероятный заряд энергии! И никакие деньги этого не заменят.

Волонтерский стаж 14-летнего Даниила из Плавска уже два года.

— Я являюсь событийным волонтером — помогаю в организации различных мероприятий. Считаю, что становиться волонтером нужно как можно раньше, потому что это по силам каждому.

Труды волонтеров были отмечены в рамках регионального конкурса «Доброволец года», организованного Тульским областным центром молодёжи. Конкурс соответствует целям национального проекта «Образование». 10 декабря в атриуме Тульского кремля Дмитрий Миляев принял участие в церемонии награждения победителей.