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Тульский «Арсенал» завтра сыграет против «Алании»

Тульский «Арсенал» завтра сыграет против «Алании»

Матч состоится в Грозном.

Завтра, 9 ноября, в Грозном состоится матч 18-го тура Первой лиги. Владикавказская «Алания» сыграет на стадионе имени Султана Билимханова против тульского «Арсенала».

Встречу судит астраханец Владислав Целовальников, ему помогут Руслан Шекемов из Нальчика и Артур Тиракьянц из Ростова. 

История противостояний «Арсенала» и «Алании» насчитывает 11 встреч: 5 побед у Владикавказа, 2 — у Тулы. 4 раза коллективы расходились миром.

В настоящий момент «Арсенал» занимает третью строчку в турнирной таблице. «Алания» находится в зоне вылета — на 17 месте.

Начало встречи в 15.00.

Сюжет: Арсенал
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