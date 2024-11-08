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Из-за драки учеников прокуратура проверит ЦО №31

Из-за драки учеников прокуратура проверит ЦО №31

Поводом послужил пост в соцсетях.

8 ноября в телеграм-каналах появился пост с видео «Драка МБОУ СОШ 31, все снимают, никто не разнял даже». На видео мальчики дрались в туалете. 

К разбирательству причин драки подключилось надзорное ведомство: прокуратура Зареченского района уже проверяет исполнение образовательным учреждением МБОУ «Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко» законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как сообщили в ведомстве — «в части формирования законопослушного поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении».

К проверке привлечены органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех, кто участвовал в конфликте, после чего на них запросят характеризующие материалы.

«По результатам проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и учреждений, исполнению родителей обязанностей по воспитанию детей. При наличии оснований приняты меры реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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