В тульском педуниверситете создали новое студенческое конструкторское бюро

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Финансирование в размере 5 млн рублей предусмотрено за счет средств гранта НОЦ «ТулаТЕХ».

Соглашение о создании СКБ подписано 8 ноября. Новое бюро будет работать на базе Института передовых информационных технологий вуза. Приоритетной задачей подразделения станет разработка автономных самообучающихся систем управления.

- Разработанные молодыми учеными системы управления должны оперативно и разными способами обмениваться данными, грамотно распределять роли устройств, самостоятельно принимать решения в зависимости от поставленных задач, а также накапливать и учитывать в работе опыт предыдущих заданий, – пояснил директор Института передовых цифровых технологий Александр Привалов.

Работа сотрудников нового СКБ будет проходить в рамках стратегического проекта «Экосистема подготовки кадров для цифрового развития региона» госпрограммы «Приоритет 2030». Молодые программисты университета в рамках стратпроекта уже разработали и реализовали ряд цифровых решений в сферах здравоохранения, образования, туризма, государственного управления и др.