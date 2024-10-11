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Тимур Гамзатов стал серебряным призером чемпионата России по боксу
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Тимур Гамзатов стал серебряным призером чемпионата России по боксу

С 2 по 13 октября в Иркутске проходит 33-й чемпионат России по боксу среди мужчин 19-40 лет.

В турнире принимают участие порядка 350 спортсменов из 66 регионов страны. Они определяют сильнейших в 13 весовых категориях.

10 октября в весовой категории до 86 кг тульский боксёр Тимур Гамзатов уступил Дмитрию Карманову их Хабаровского края и завоевал серебряную медаль.

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В 1/8 финала тульский спортсмен единогласным решением судей выиграл у Астемира Пуздова из Кабардино-Балкарии.

В четвертьфинале единогласным решением судей выиграл у Шарапутдина Келеметова из Республики Дагестан.

В полуфинале Тимур Гамзатов должен был встретиться с москвичом Анзором Сулеймановым, но соперник не был допущен до боя по медицинским показаниям.

Тренируется тульский боксер под руководством Курбана Гамзатова.

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