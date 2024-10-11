Тимур Гамзатов стал серебряным призером чемпионата России по боксу

В турнире принимают участие порядка 350 спортсменов из 66 регионов страны. Они определяют сильнейших в 13 весовых категориях.
10 октября в весовой категории до 86 кг тульский боксёр Тимур Гамзатов уступил Дмитрию Карманову их Хабаровского края и завоевал серебряную медаль.
В 1/8 финала тульский спортсмен единогласным решением судей выиграл у Астемира Пуздова из Кабардино-Балкарии.
В четвертьфинале единогласным решением судей выиграл у Шарапутдина Келеметова из Республики Дагестан.
В полуфинале Тимур Гамзатов должен был встретиться с москвичом Анзором Сулеймановым, но соперник не был допущен до боя по медицинским показаниям.
Тренируется тульский боксер под руководством Курбана Гамзатова.