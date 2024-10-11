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С 1 января в Тульской области размер минимальной зарплаты для бюджетников вырастет до 22 400 руб.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 1 января в Тульской области размер минимальной зарплаты для бюджетников вырастет до 22 400 руб.

Также повышение заработной платы ждет и работников внебюджетного сектора экономики.

11 октября состоялось подписание трехсторонних соглашений между правительством Тульской области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей региона о внедрении Регионального демографического стандарта и о минимальной заработной плате на 2025 год.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что Президент Владимир Путин определил сохранение населения в числе стратегических целей развития страны.

— Этот год, объявленный Президентом Годом семьи, придал мощный импульс большой работе, направленной на изменение демографических трендов. Задача — не просто сократить естественную убыль, а добиться роста численности населения, в первую очередь за счет повышения рождаемости, — сказал Дмитрий Миляев.

Рост рождаемости и поддержка семей — в числе ключевых задач нацпроектов «Демография» и «Семья», который стартует в 2025 году. В Тульской области действует широкий спектр мер поддержки семей с детьми и молодых семей, который будет расширяться благодаря введению Регионального демографического стандарта. Документ создавался в тесном взаимодействии с федерацией профсоюзов, союзом промышленников и предпринимателей и другими объединениями работодателей.

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Положения Стандарта, в частности, предусматривают дополнительные меры по укреплению здоровья работников, улучшению жилищных условий, финансовую поддержку — гибкий график работы, сокращенную рабочую неделю, возможность бесплатно заниматься спортом и др.

— В Региональный демографический стандарт вошли лучшие практики по созданию комфортных условий для совмещения рабочих и семейных обязанностей. Рассчитываю, что абсолютное большинство руководителей предприятий и организаций осознают важность задачи, поставленной во главу угла на уровне государства, и активно будут внедрять положения стандарта, — отметил глава региона.

Дмитрий Миляев предложил подводить итоги работы по внедрению положений Стандарта на ежегодном Демографическом форуме, который будет проводиться с участием работодателей и семей сотрудников.

Трехстороннее соглашение о повышении минимальной зарплаты будет распространяться более чем на 400 тысяч работников.

— Понимая, что основной частью доходов людей является заработная плата, мы ежегодно устанавливаем региональный МРОТ, закрепляя его областным трехсторонним соглашением. Сейчас по уровню минимальной заработной платы среди субъектов ЦФО Тульская область занимает 3-е место после Москвы и Московской области, — сказал губернатор.

С 1 января 2025 года на территории Тульской области устанавливается новый размер минимальной заработной платы:

  • для работников бюджетного сектора — 22 тысячи 440 рублей;
  • для работников внебюджетного сектора экономики — 24 тысячи 925 рублей (выше уровня текущего года на 4275 рублей).

Дмитрий Миляев поблагодарил всех, кто участвовал в разработке документов, и выразил уверенность, что подписанные соглашения будут способствовать изменению демографических трендов и повышению благосостояния жителей.

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