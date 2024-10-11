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Экспертно-судейская комиссия РФС признала гол «Родины» в ворота «Арсенала» ошибочным
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Экспертно-судейская комиссия РФС признала гол «Родины» в ворота «Арсенала» ошибочным

Рейна находился в положении вне игры в момент передачи мяча.

РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, где рассматривали обращение «Арсенала» по поводу спорного гола «Родины» в матче 13-го тура Первой лиги. 

Ранее тульский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова.

— Ассистент судьи ошибочно не зафиксировал положение вне игры в атакующей фазе команды «Родина», предшествующей взятию ворот команды «Арсенал» на 57-й минуте матча, — говорится в решении РФС. 

Сообщается, что при изначальном рассмотрении данного эпизода «Арсенал» не направил имеющуюся в его распоряжении видеозапись с тактической камеры команды, которая не являлась официальной при проведении матча и не была доступна для ВАР.

После анализа СМИ председатель ЭСК запросил данную видеозапись. 

— В результате повторного рассмотрения запрошенного ракурса членами комиссии определено, что игрок атакующей команды «Родина» № 10 Рейна находился в положении вне игры в момент передачи мяча ему партнером по команде, после чего продолжение атаки команды «Родина» завершилось взятием ворот команды соперника.

По этой причине комиссия считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры в данном игровом эпизоде

по завершению атакующей фазы команды «Родина», а судье следовало отменить взятие ворот. Имеющиеся в распоряжении ВАР ракурсы видеосъемки указанного игрового эпизода не доказывали очевидную ошибку ассистента. По этой причине комиссия поддерживает невмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, — говорится на сайте РФС.

Отметим, что это решение на итоговый результат матча не повлияет. Напомним, игра прошла 5 октября в Москве и завершилась со счетом 1:1. 

Сюжет: Арсенал
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