Экспертно-судейская комиссия РФС признала гол «Родины» в ворота «Арсенала» ошибочным

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, где рассматривали обращение «Арсенала» по поводу спорного гола «Родины» в матче 13-го тура Первой лиги.

Ранее тульский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова.

— Ассистент судьи ошибочно не зафиксировал положение вне игры в атакующей фазе команды «Родина», предшествующей взятию ворот команды «Арсенал» на 57-й минуте матча, — говорится в решении РФС.

Сообщается, что при изначальном рассмотрении данного эпизода «Арсенал» не направил имеющуюся в его распоряжении видеозапись с тактической камеры команды, которая не являлась официальной при проведении матча и не была доступна для ВАР.

После анализа СМИ председатель ЭСК запросил данную видеозапись.

— В результате повторного рассмотрения запрошенного ракурса членами комиссии определено, что игрок атакующей команды «Родина» № 10 Рейна находился в положении вне игры в момент передачи мяча ему партнером по команде, после чего продолжение атаки команды «Родина» завершилось взятием ворот команды соперника.

По этой причине комиссия считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры в данном игровом эпизоде

по завершению атакующей фазы команды «Родина», а судье следовало отменить взятие ворот. Имеющиеся в распоряжении ВАР ракурсы видеосъемки указанного игрового эпизода не доказывали очевидную ошибку ассистента. По этой причине комиссия поддерживает невмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, — говорится на сайте РФС.

Отметим, что это решение на итоговый результат матча не повлияет. Напомним, игра прошла 5 октября в Москве и завершилась со счетом 1:1.