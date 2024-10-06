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Забили из офсайда? Болельщики «Арсенала» обсуждают гол «Родины» в ворота оружейников
Кадр из видео.

Забили из офсайда? Болельщики «Арсенала» обсуждают гол «Родины» в ворота оружейников

Фанаты возмущены: почему VAR не зафиксировал нарушение?

Пресс-служба «Арсенала» опубликовала момент гола «Родины» в ворота оружейников. Напомним, матч прошел 5 октября в Москве и завершился со счетом 1:1. По мнению тульского клуба, гол был забит из офсайда.

— Друзья, вам не кажется, что в момент передачи Рейна находится в офсайде? И второй вопрос, если вчера на матче работала система VAR, то почему она даже не стала рассматривать этот эпизод? — написала клубная пресс-служба.

В комментариях болельщики поддержали команду, заявив, что футболист «Родины» в момент передачи был действительно в офсайде. Фанаты возмутились: по их мнению, судья не должен был засчитывать гол.

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