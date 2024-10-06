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Жителей Центральной России предупредили о ливнях, похолодании и ночных заморозках
Фото Алексея Пирязева.

Жителей Центральной России предупредили о ливнях, похолодании и ночных заморозках

На предстоящей неделе будет настоящая осенняя погода.

В ближайшие дни в Центральной России продолжится дождливая тенденция. Дожди ожидаются во второй половине воскресенья, а в ночь на понедельник местами будут сильными.

— Вторая порция обильных осадков ждёт центральные области во вторник. За эти трое суток в столичном регионе может выпасть до 35–50 мм осадков, что составляет от половины до 2/3 от нормы октября, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В начале недели ожидается +14…+19° в дневные часы, а со среды похолодает. Будет на 2–3° ниже климатической нормы: термометры покажут +5…+10°.

В ночь на четверг прогнозируются ночные заморозки.

В пятницу воздух прогреется до +11…+16°, а в выходные вновь вернутся дожди и дневная температура будет колебаться около 10-градусной отметки.

Синоптики предупреждают: осень в регион пришла всерьез и надолго.

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сегодня, в 15:51 +1
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