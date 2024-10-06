Волейбольная «Тулица» в упорной борьбе уступила «Динамо»

5 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» прошел матч пятого тура Суперлиги по волейболу. «Тулица» принимала дома московское «Динамо». По итогам игры тулячки уступили соперницам — 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 16:25).
Статистика матча:
Главный тренер «Тулицы» Алексей Бабешин отметил, что в матчах с такими соперниками должны играть все нападающие, а не «определенные».
— Провалились немного. А так настрой девчонок вселяет определенную надежду. Надеюсь, удастся реабилитироваться на матче со «Спартой» 9 октября.