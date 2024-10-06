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Волейбольная «Тулица» в упорной борьбе уступила «Динамо»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейбольная «Тулица» в упорной борьбе уступила «Динамо»

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

5 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» прошел матч пятого тура Суперлиги по волейболу. «Тулица» принимала дома московское «Динамо». По итогам игры тулячки уступили соперницам — 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 16:25).

Статистика матча:

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Главный тренер «Тулицы» Алексей Бабешин отметил, что в матчах с такими соперниками должны играть все нападающие, а не «определенные». 

— Провалились немного. А так настрой девчонок вселяет определенную надежду. Надеюсь, удастся реабилитироваться на матче со «Спартой» 9 октября.

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Фотограф:
сегодня, в 14:15 +1
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