Соли не хватает. «Арсенал» сыграл вничью с «Родиной»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

В прошлом сезоне «Арсенал» в матче на этом же стадионе ушел от поражения на последней минуте, и вот сейчас все повторилось практически точь в точь.

Очень непростой выездной матч в Москве с «Родиной» «Арсенал» провел, может, и не очень ярко, но вновь блеснул своим знаменитым характером, сравняв счет в самой концовке. Третья ничья подряд тульской команды, которая по-прежнему лидирует в турнире Первой лиги!

Если бы у «Родины» была родина, в смысле свой родной стадион, а не арендованный, можно было бы уже задуматься о том, чтобы снять с него проклятие и пригласить кого-нибудь из причастных к небесным сферам. В прошлом сезоне «Арсенал» в матче на этом же стадионе ушел от поражения на последней минуте, и вот сейчас все повторилось практически точь в точь. Вновь хозяева уже были уверены в своей победе, но «Арсенал» свои полшансика не упустил. Это, кстати, вовсе не фигура речи. Отчет о матче на официальном сайте «Родины» так и называется — «Тульское проклятие». Ну-ну.

Впрочем, проблемы «Родины» нас, конечно, волнуют постольку поскольку, а вот трудности «Арсенала» очень даже близки. В третий раз подряд тульская команда, спотыкаясь и теряя очки, набирает по одному очку за ничейный исход по старому, любимому в Туле принципу «курочка по зернышку». Впрочем, это и показатель качества самого «Арсенала». Спотыкаются-то все. Можно посетовать на то, что в последних турах «Арсеналу» очки даются с большим трудом, но кому легко-то? «Торпедо» на последней минуте матча в Екатеринбурге сводит матч вничью благодаря пенальти, который сами хозяева привезли себе практически на пустом месте. А до этого тот же «Урал» безоговорочно проигрывает в Красноярске. «Сочи», у которого состав на зависть любой команде первой лиги, продолжает кувыркаться и чередует удачные матчи с провальными, ну и так далее.

«Арсенал» на этом фоне — не самая забивная, но самая стабильная команда Первой лиги, которая имеет свою стратегию на турнир, внятную тактику на каждый матч.

Герой не тот, кто из пяти голевых моментов реализует два, а тот, кто забивает, не имея вообще возможностей для взятия ворот. Удача всегда на стороне того, кто сам ее ищет. Вот только искать удачу с каждым матчем все трудней. Все это очень напоминает весенние страдания «Арсенала», когда команда вот так же, с боем и терпением, добывала место в стыковых матчах. И тоже, между прочим, не без помощи конкурентов, которые продолжали терять очки. Та самая игра от себя, которую требует от своих подопечных Александр Сторожук — делай что должно, а дальше будь что будет.

В московской игре не смог принять участия Малик, и сразу же команда во многом заработала на холостом ходу. Контроль мяча, перепасы — это хорошо, но когда нет острого продолжения в атаку, соперник рано или поздно к такой игре приспосабливается, и сам начинает смелее идти вперед. Ведь в первом тайме «Родина» опасалась лидера, и был момент, когда туляки завладели преимуществом, быстрой сменой направления атаки прижали москвичей к воротам. Но такой контроль хорош, когда есть острый наконечник в атаке — футболист, умеющий открыться под передачу, обработать в борьбе мяч, принять нестандартное решение. Всем очевидно, что в настоящее время такого игрока у «Арсенала» нет.

Суп в тульской команде хорошо сварен, он гармоничный и правильный, но в нем не хватает соли, а без соли становится пресным любой кулинарный шедевр.

Успешный поиск ударного форварда к зимнему перерыву и будет ответом на вопрос об амбициях «Арсенала» не только на этот сезон, но и на ближайшее будущее.

В конце концов, если есть задача выхода в Премьер-лигу, то эту телегу надо готовить уже сейчас, в элите с нынешней атакой точно делать нечего.

Впрочем, первым ответом на вопрос о будущем «Арсенала» должно, наконец, стать многострадальное лицензирование стадиона. В настоящее время по-прежнему существует запрет на посещаемость. Центральный стадион может принять не более пяти тысяч зрителей одновременно. А ведь еще весной, когда возник вопрос с переходными матчами, давались какие-то гарантии о реконструкции стадиона. Уже в разгаре осень, через неделю один из ключевых домашних матчей первой части первенства против «Сочи», и было бы здорово, если лидер турнира провел его при поддержке полных трибун.

Александр Сторожук после матча сказал о том, что тульский болельщицкий десант на стадионе и помог добиться столь желанной ничьей. Внушительную поддержку тульского сектора отметили и комментаторы матча, московские представители прессы, присутствовавшие на игре. Какие еще побудительные мотивы нужны, чтобы начали происходить видимые перемены в отношении к команде, которая остается одним из главных спортивных брендов области?

Пока же «Арсенал» играет на максимуме своих возможностей, а то и сверх того. Ну кто ожидал, что после пропущенного гола тульская команда найдет в себе ресурсы, чтобы отыграться. Однако Илья Азявин, ждавший своего шанса с начала сезона, наконец-то этот шанс получил и реализовал. Между прочим, достаточно мастерски, как и требуется от нападающего — подстроился под отскок мяча и без обработки ударил по воротам. То, что мяч по дороге еще и срикошетил от защитника, в этом тоже есть удача форварда.

Собственно, критикуемый болельщиками Турищев тоже бьется изо всех сил. Но играть в Окоронкво ему все-таки непросто. Не хватает навыков именно такого футбола — принимать, например, правильное решение, когда ты уже убегаешь с мячом к воротам соперника. Тем не менее определенное голевое чутье нападающий «Арсенала» проявляет. Уже и первый забитый мяч в кубковой игре есть.

Но вообще поразительно, как, в самом деле, нынешний «Арсенал» выигрывает концовки матча. Ведь, поведя в счете, хозяева поля начали поджимать соперника, и были близки ко второму голу. Да еще вышел после долгого перерыва габаритный Амур Калмыков –злой гений «Арсенала». Именно за нарушение против него в весеннем матче этих команд был назначен штрафной, с которого «Родина» тогда открыла счет. В общем, чем ближе к концу матча, тем все более жарко становилось на половине гостей.

Правда, несмотря на все свое давление, хозяева ничего особо невероятного у ворот тульской команды не создали. За исключением того момента, когда защита «Арсенала» дала сбой, который привел к тому, что два убежавших на оперативный простор игрока хозяев разыграли голевую комбинацию.

Александр Сторожук после матча признал, что в нападении «Арсеналу» сейчас непросто. При этом, по его мнению, у соперника одни из самых сильных игроков атаки в лиге. Поэтому второй тайм у тульской команды не получился.

«Соперник тоже сделал грубую ошибку — начал охранять счет. А мы как раз пошли в атаку. Хорошо забили, хорошо сравняли», — констатировал главный тренер «Арсенала».

«Родина» — «Арсенал» — 1:1 (0:0).

Голы: Юшин (57) — 1:0, Азявин (89) — 1:1.

«Родина»: Шакеров, Мещанинов, Крижан, Рядно (Агаев, 90), Сокол, Мусаев, Мальцев (Кане, 90), Концевой (Кожедуб, 90), Рейна, Гордюшенко, Юшин (Калмыков, 75).

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Семенчук, Волков, Попов (Жилкин, 83), Кайнов, Цараев (Шевченко, 59), Лёвин (Дмитриев, 69), Ткачёв (Гелоян, 59), Липовой, Турищев (Азявин, 69).

Предупреждены: Гордюшенко — Гелоян.

Судья — Антон Фролов (Москва).

5 октября. Москва. Стадион «Сапсан-Арена».