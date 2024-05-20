Тульский «Арсенал» сегодня сыграет последний домашний матч в сезоне

Фото Алексея Пирязева

В соперниках — «Акрон» из Тольятти.

Сегодня, 20 мая, в Туле состоится матч 33-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Акрон» Тольятти.

Всего команды встречались между собой трижды: два раза матчи заканчивались вничью, а в игре первого круга «Акрон» разгромил туляков со счётом 5:1.

Рассудит встречу Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Начало матча в 17.45.

В настоящий момент туляки располагаются на 4-й строчке турнирной таблицы. «Акрон» находится на третьем месте.

Напомним, ранее мы писали, что Российский футбольный союз отказал тульскому «Арсеналу» в получении лицензии для выступления в РПЛ на сезон-2024/25.