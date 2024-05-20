Сколько в Тульской области тратят на содержание чиновников

Фото Алексея Пирязева.

Подведены итоги за первый квартал текущего года.

Численность государственных гражданских служащих Тульской области на 1 апреля 2024 года составила 1076 человек.

Так, фактические затраты на денежное содержание госслужащих за первые три месяца 2024 года составили 235 010 650 рублей. Из них:

Аппарат Тульской областной Думы — 49 человек при фактических затратах на денежное содержание — 11 666 650 рублей ;

; Аппарат правительства Тульской области, органы исполнительной власти Тульской области — 800 человек при фактических затратах на денежное содержание — 186 126 220 рублей ;

; Аппарат избирательной комиссии Тульской области — 62 человека при фактических затратах на денежное содержание — 10 595 760 рублей ;

; Аппарат счетной палаты Тульской области — 24 человека при фактических затратах на денежное содержание — 5 752 400 рублей ;

; Аппарат уполномоченных в Тульской области — 3 человека при фактических затратах на денежное содержание — 6 418 900 рублей ;

; Аппарат мировых судей в Тульской области — 138 человек при фактических затратах на денежное содержание — 20 227 730 рублей.

Численность работников государственных учреждений Тульской области на 1 апреля составила 51 447 человек. Фактические затраты на их денежное содержание — 3 303 128,03 тыс. рублей (без начислений на выплаты по заработной плате и без учета средств обязательного медицинского страхования).