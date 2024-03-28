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«Арсенал» объявил о дополнительном наборе мальчиков и девочек в академию
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» объявил о дополнительном наборе мальчиков и девочек в академию

Это шанс для ребят стать футболистами.

Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» объявляет о дополнительном наборе юношей и девушек. Просмотр состоится 30 марта.

Расписание:

  • 30 марта в 10.00 — просмотр юношей 2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения. Начало регистрации в 9.30.
  • 30 марта 12.00 — просмотр юношей 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов рождения и девушек 2009–2015 годов рождения. Начало регистрации в 11.30.

Регистрация пройдет в здании Академии ПФК «Арсенал» по адресу: Тула, пр. Ленина, 87/10.

При себе иметь спортивную форму и обувь, свидетельство о рождении или паспорт, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом.

Без медицинской справки в допуске к просмотру будет отказано.

Предварительная регистрация с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефонам: +7 (4872) 52-52-87, +7 (961) 262-29-46.

Обратите внимание, что занятия в футбольной академии проводятся на бесплатной основе. Экипировка предоставляется.

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