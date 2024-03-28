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Тулячка Елена Ершова стала лауреатом литературной премии «Электронная буква 2023»
Фото из архива Елены Ершовой

Тулячка Елена Ершова стала лауреатом литературной премии «Электронная буква 2023»

Она заняла первое место в номинации «Нереальная реальность».

Фэнтезийный роман тулячки Елены Ершовой «Медвежье молоко» (18+) отметили в премии «Электронная буква 2023». Это первая в России премия в области электронных и аудиокниг.

Роман занял первое место в специальной номинации «Нереальная реальность». Книга Елены, написанная в жанрах мистики, детектива и городского фэнтези, опубликована в электронном формате на площадке ЛитРес.

Ее история о молодой женщине, которая сбегает в карельские леса вместе с дочерью. В то же время в округе начинаются загадочные убийства детей. Главной героине и ее помощнику – оборотню Белому предстоит разгадать тайну карельских лесов. 

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Автор:
сегодня, в 12:50 +1
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