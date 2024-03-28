Тулячка Елена Ершова стала лауреатом литературной премии «Электронная буква 2023»

Фото из архива Елены Ершовой

Фэнтезийный роман тулячки Елены Ершовой «Медвежье молоко» (18+) отметили в премии «Электронная буква 2023». Это первая в России премия в области электронных и аудиокниг.

Роман занял первое место в специальной номинации «Нереальная реальность». Книга Елены, написанная в жанрах мистики, детектива и городского фэнтези, опубликована в электронном формате на площадке ЛитРес.

Ее история о молодой женщине, которая сбегает в карельские леса вместе с дочерью. В то же время в округе начинаются загадочные убийства детей. Главной героине и ее помощнику – оборотню Белому предстоит разгадать тайну карельских лесов.